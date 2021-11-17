В Волгоградской области 3,3 тысячи школьников станут участниками осенне-зимних профильных смен 2021 года

В Волгоградской области 3,3 тысячи школьников станут участниками осенне-зимних профильных смен 2021 года, мероприятия пройдут на базе загородных лагерей «Ручеек», «Орленок», «Зеленая волна», «Сказка» и санатория «Качалинский», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Осенними сменами будет охвачено 1,9 тысячи школьников. Участники военно-патриотической смены «Юнармеец» на базе детского лагеря «Сказка» уже прошли программу по строевой, тактической и огневой подготовке, а также курса по туризму, химзащите, истории России и основам этикета. Участники смены сдали «Юнармейский зачет», провели эстафету «Юнармейский марш-бросок», турнир по лазертагу, творческое мероприятие «Равнение на первых», спортивные и военно-тактические игры. В «Орленке» юных журналистов и блогеров обучают основам телевизионной съемки и монтажа, правилам блогинга, работе с квадрокоптером, записи интервью. Также продолжаются смены в лагерях «Ручеек» и «Зеленая волна».

Зимой в лагерях отдохнут 1,4 тысячи школьников. Для них будут подготовлены смены, направленные на патриотическое и физическое воспитание, формирование культуры здоровья, раскрытие творческого и научного потенциалов.