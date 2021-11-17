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Ваш Знак Урана при рождении: как он влияет на нашу интуицию, скрытые способности и таланты

Ваш Знак Урана при рождении: как он влияет на нашу интуицию, скрытые способности и таланты

Знак каждой планеты в момент вашего рождения крайне важен. Пусть Уран и меняет Знак лишь раз в 7 лет, но он формирует в нас многие способности и таланты. Зачастую они скрыты, поэтому пришло время о них узнать.


Чтобы поближе ознакомиться с самой планетой, попробуйте прочитать нашу статью об её энергетике. Это одна из самых далеких планет, поэтому действие ее может быть скрытым и не очевидным.

Уран в Овне

Если при вашем рождении планета была в этом Знаке, то планета наделила вас большой удачей в трудных ситуациях. Про таких людей говорят: «Все время выходит сухим из воды». Помните о том, что ваши действия не всегда будут сходить вам с рук, но Уран наделил вас способностью обходить преграды с легкостью.

Уран в Тельце

Во момент пребывания Урана во втором доме человек, появившийся на свет, получает талант к продажам и выгодным покупкам. У таких людей очень сильно развита финансовая интуиция. Они ощущают, какой следующий шаг им необходимо предпринять.


Уран в Близнецах

У тех, кто был рожден в момент пребывания в Урана в этом Знаке, появляется талант к дипломатичному решению любой проблемы. Такие люди в большинстве своем умеют договариваться с окружающими. Еще у них есть талант не фокусироваться на неприятностях, забывать все плохое очень быстро.

Уран в Раке

Если Уран в момент вашего рождения был в Раке, то он наделил вас тонкой чувствительностью. Вы ощущаете этот мир на ином уровне, нежели остальные люди. Вы видите особые закономерности и можете даже предсказывать будущее. В период пребывания Урана в Раке на свет часто появляются провидцы.

Уран во Льве

Если вы родились, пока Уран проходил по Знаку Льва, то у вас, скорее всего, есть талант и тяга к независимости, самодостаточности. Ваша жизнь находится под вашем собственным контролем. Также у вас может быть талант к управлению людьми, к поиску рычагов давления на целые группы людей.


Уран в Деве

Если вы были рождены в тот момент, когда Уран пребывал в Деве, то у вас, скорее всего, имеется стойкость к перепадам настроения и вы очень хорошо справляетесь с рутиной. В то время, как остальные люди мучаются от уныния и серости дней, вы спокойно ждете благоприятных изменений. Это дано далеко не каждому.

Уран в Весах

Если вы родились в тот момент, когда Уран был в этом Знаке, то у вас есть талант к тому, чтобы всегда выделяться из толпы. Люди, которые появляются на свет в такие периоды, имеют множество необычных черт характера, внешности. Даже если вам кажется, что вы заурядны, это точно не так.

Уран в Скорпионе

Именно Уран наделяет людей мощной интуицией, особенно тех, кто был рожден в период пребывания планеты в Скорпионе. По этой причине такие люди становятся талантливыми учеными и первооткрывателями в различных сферах жизни. На их плечах возложена важная миссия по продвижению человечества вперед.

Уран в Стрельце

Уран в Стрельце в момент рождения человека наделяет его умением чувствовать чужую энергию, мысли, настроение. Скрытая способность этих людей — проницательность. Обмануть того, кто родился под влиянием Урана в этом Знаке, практически невозможно. Еще у этих людей есть тяга к знаниям.

Уран в Козероге


Люди, которые родились во время правления Урана в Козероге, несокрушимые и очень сильные ментально. Если они поставили перед собой цель, то будут следовать за ней до конца. Это и есть их главный талант. Там, где большинство ломается, эти люди только начинают «разгоняться» и обретать уверенность в себе.

Уран в Водолее

При нахождении планеты в Водолее новорожденные люди наделяются сильной интуицией и талантом к изменению своей жизни силой мысли. Также одним из главных талантов таких людей является невероятная любознательность и наблюдательность. Они видят то, чего не видят другие.

Уран в Рыбах

Энергетика Урана и Рыб не очень хорошо сочетается, но у людей, которые были рождены под эгидой такой планеты, имеется мощнейшая эмпатия. Они прекрасно чувствуют, когда другим людям плохо, грустно, тяжело. Из-за этого им очень просто им помочь, сказав правильные слова. Это полезный навык в общении с кем угодно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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