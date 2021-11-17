Власти Москвы дополнительно выделили 5,6 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

Вадим Карасев

Власти Москвы дополнительно выделили 5,6 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19. Источником этих средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 5,6 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Эта мера должна позволить обеспечить своевременную и качественную помощь больным коронавирусной инфекцией. При этом удастся сохранить плановое лечение и экстренную медицинскую помощь пациентам с другими заболеваниями и травмами.

Выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объемов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям.

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