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Власти Москвы дополнительно выделили 5,6 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

Власти Москвы дополнительно выделили 5,6 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

Власти Москвы дополнительно выделили 5,6 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19. Источником этих средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 5,6 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Эта мера должна позволить обеспечить своевременную и качественную помощь больным коронавирусной инфекцией. При этом удастся сохранить плановое лечение и экстренную медицинскую помощь пациентам с другими заболеваниями и травмами.

Выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объемов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям.

Ранее Ruposters писал, что в Москве появилась онлайн-запись на экспресс-тест на коронавирус.

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По материалам: uposters.ru

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