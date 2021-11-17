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Во Владикавказе стартовал Фестиваль идей и технологий Кружкового движения НТИ

Во Владикавказе стартовал Фестиваль идей и технологий Кружкового движения НТИ

Во Владикавказе в Центре опережающей профессиональной подготовки РСО – Алания прошло торжественное открытие Фестиваля идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Фестиваль проходит в Год науки и технологий и Год 100-летия кружкового движения.

Гостями Фестиваля стали представители госучреждений, руководители республиканских и российских предприятий, образовательных организаций и детских творческих учреждений. В день открытия для них провели экскурсию по площадкам. Гости посетили и выставку «Будущее обыденно», где предприятия НТИ и представители малого бизнеса Северной Осетии презентовали свои разработки и изобретения. В рамках открытия Фестиваля также прошел круглый стол «Осетия третьего тысячелетия в инновационном пространстве». 

Также в первый день Фестиваля идей и технологий Кружкового движения НТИ стартовали марафоны по профориентации «ПРОФCompas». Мастер-классы, связанные с профессиями будущего, будут проводиться для школьников до 30 ноября. Ребята узнают, как в будущем будут работать гиды-экскурсоводы в сфере виртуального туризма, операторы беспилотных летательных аппаратов, дизайнеры и другие специалисты.

Открытие Фестиваля состоялось благодаря Министерству науки и высшего образования РФ, Платформе НТИ и Кружковому движению НТИ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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