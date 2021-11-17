Все дополнения Destiny 2 уберут из Game Pass, а не только Beyond Light





Вчера Microsoft на официальном сайте Xbox Wire опубликовала информацию об играх, которые покинут подписку Game Pass в конце ноября. Отдельно в этом списке значилось дополнение Destiny 2: Beyond Light, которое, как указывалось, должны были удалить из подписки Game Pass на консолях Xbox и в xCloud в начале декабря, 8 числа. Как оказалось, удалят не только DLC Beyond Light.

Если сейчас зайти на Xbox Wire, можно увидеть, что внесены коррективы в список того, какие игры и DLC покинут подписку Game Pass в ближайшем будущем. Теперь указано, что 8 декабря из подписки Game Pass удалят Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken. То есть все три крупных дополнения для игры, которые сейчас есть в подписке. Как и раньше, указано, что покинут дополнения подписку Game Pass на Xbox и xCloud, на PC они остаются.

Отметим, что вчера же было объявлено о новинках в Game Pass на конец ноября.