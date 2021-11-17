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Выставка венецианских масок откроется в Усадьбе Сукачёва 18 ноября

Выставка венецианских масок откроется в Усадьбе Сукачёва 18 ноября

18 ноября в выставочном зале Усадьбы Сукачёва (ул. Декабрьских Событий, 112) откроется выставка венецианских масок из коллекции «Арт-Центра» (Санкт-Петербург). Посетители увидят 50 масок, созданных вручную венецианскими мастерами, сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея.

Среди экспонатов есть маски, связанные с ключевыми героями итальянского театра комедии дель арте. Они будут представлены без рам — каждую деталь можно разглядеть вплотную.

Кроме масок, сделанных для участия в карнавалах, вы увидите большие настенные маски. Также на выставке сотрудники музея организуют селфи-зону.

Выставка «Венецианские маски. Магия карнавала» будет работать до 16 января 2022 года. Стоимость билета — от 150 до 250 рублей.

Посетителям старше 18 лет необходимо взять с собой паспорт и один из следующих документов: сертификат о вакцинации с QR-кодом (или справка о прививке COVID-19), справку о противопоказаниях к прививке и отрицательный ПЦР-тест, справку о перенесенном COVID-19 (не более шести месяцев с момента выздоровления).

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По материалам: irk

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