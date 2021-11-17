Зафиксирован новый максимум заболевших коронавирусом в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 587 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 131 533 случая заболевания ковидом, сообщает оперштаб 17 ноября.

В больницы госпитализировали 24 человека, на лечении в стационарах находятся 5 375 пациентов. Выздоровели 289 человек, всего — 109 462. За сутки умер 31 человек с COVID-19: 29 — от коронавируса (всего — 5 980), от иных заболеваний — 2 (516).

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