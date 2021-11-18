14-летняя художница из США за 10 часов заработала свыше $1 млн на NFT

Юная художница из США создала коллекцию из 8000 NFT-картинок с белухами и меньше чем за сутки заработала на ней более $1 млн.

14-летняя Эбигейл с детства увлекается рисованием, а ее 25-летний брат Адам занимается трейдингом. Именно он объяснил подростку, как работает технология NFT и предложил создать совместный проект.

Эбигейл решила нарисовать белуху, после того как увидела ее в городском океанариуме. Отдельно она придумала 167 украшений: очки, кепки, шубы и другие. Большую часть рисунков художница создала на iPhone 8.

Затем брат и сестра обратились к разработчику, который создал скрипт для компиляции белух с украшениями. В итоге у них получилось почти 8000 уникальных картинок.

Коллекцию Belugies разместили на NFT-маркетплейсе Alpha Art. Начальная цена одной белухи составляла 0,8 SOL (около $160 на момент старта торгов). Все токены раскупили за 10 часов, а Адам с Эбигейл заработали более $1 млн.

https://twitter.com/belugiesNFT/status/1449601798914850816

С каждой продажи команда отдавала 10% организации для больных раком детей Sunshine Kids и еще 10% — некоммерческим организациям, которые помогают белухам. В общей сложности Эбигейл и Адам пожертвовали $200 000.

https://twitter.com/belugiesNFT/status/1452406259127177216

Спустя шесть дней минимальная цена одной белухи на вторичном рынке составляла 0,27 SOL (примерно $54), а объем торгов достигал 7200 SOL ($1,43 млн). С перепродажи каждого кита брат с сестрой получают 5% роялти и уже заработали около $72 000.

Команда продолжит работу над проектом и планирует разыграть 100 зарезервированных белуг, а также выпустить детскую книгу о своих персонажах.

Напомним, в конце августа британский школьник заработал около $350 000 на NFT с пиксельными китами.