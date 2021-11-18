15 хулиганистых питомцев, которых поймали прямо на месте преступления, а им хоть бы хны!

Несмотря на то, что питомцы живут в домашней обстановке и комфортных условиях, их охотничьи инстинкты никуда не деваются. И потому эти очаровательные сорванцы могут позволить себе различные шалости. Самое забавное, что иногда мохнатые хулиганы действуют весьма неумело, из-за чего могут попасться прямо на месте преступления! Прямо как герои из нашей сегодняшней подборки, которые не сумели остаться незамеченными в своих проказах.

Поймала эту парочку прямо на месте преступления

Отлучилась буквально на пару секунд, а по возвращении застала преступника на месте преступления

Эти негодники всегда работают в паре

Поймали местного котика за совершением преступления

Мы с соседями приглядываем за ним и подкармливаем его, но он всё равно не упускает возможности проникнуть в чужой дом за какими-нибудь вкусняшками.

Застала на месте преступления

Тянет на особо тяжкое преступление

Главный подозреваемый даже не попытался скрыться с места преступления

Не зря говорят, что преступники всегда возвращаются на место преступления

И это не первое его хулиганство

Не смотрите на то, что он выглядит так мило. На самом деле он тот ещё хулиган!

Кто же это мог сделать, я даже не знаю…

Делает вид, будто не понимает, что тут произошло

Этот пёс выглядит очень подозрительно

Улики налицо

Этот маленький преступник, видимо, надеялся остаться незамеченным

Она даже не сожалеет о своём хулиганстве

А вот и ещё одна подборка со снимками питомцев-преступников, которые даже и не думают раскаиваться в содеянном!