3 месяца Youtube Premium бесплатно для подписчиков Game Pass Ultimate





Уже сегодня подписчики сервиса Xbox Game Pass Ultimate имеют возможность получить доступ к 3 месяцам подписки Youtube Premium. Заказать перк можно через приложение Xbox (или Game Pass) до 16 февраля 2022 года. Активирована подписка Youtube Premium с помощью данного перка на 3 месяца может быть только на новых аккаунтах.

Напомним, что подписка Youtube Premium дает целый ряд дополнительных возможностей на разных платформах. С ее помощью на мобильные устройства через официальное приложение Youtube можно без проблем загружать видео. Кроме того, подписка Youtube Premium убирает всю рекламу видеохостинга. Она же дает доступ к сервису Youtube Music. Плюс подписка Premium предоставляет еще и ряд других преимуществ.

Забрать подписку Youtube Premium могут только подписчики Game Pass Ultimate, она предлагается в качестве перка.