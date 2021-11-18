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594 человека заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки

594 человека заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 594 случая заражения коронавирусом. Это новый максимум, предыдущий был 17 ноября — 587 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 132 127 случая заболевания ковидом, сообщает оперштаб 18 ноября.

Из больниц выписали 21 человека, на лечении в стационарах остаются 5 354 пациента. Выздоровели 307 человек, всего — 109 769. За сутки умерли 34 человека с COVID-19: 32 — от коронавируса (всего — 6 012 ), от иных заболеваний — 2 (518).

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По материалам: irk

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