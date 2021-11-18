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Агата Муцениеце хотела бы вернуться к Павлу Прилучному

Агата Муцениеце хотела бы вернуться к Павлу Прилучному
Актриса Агата Муцениеце трогательно поздравила бывшего мужа с днем рождения. Артистка и Павел Прилучный развелись в прошлом году после почти десяти лет отношений. Вместе они растили двоих детей: Тимофея и Мию. Развал семьи стал для всех неожиданностью, тем более что он сопровождался немалым скандалом. К счастью, сейчас между бывшими супругами установились дружеские отношения. 32-летняя Агата признается, что смогла полностью отпустить прошлые обиды на Прилучного. Теперь она спокойно поздравляет его с днем рождения и благодарна за некогда крепкий союз. «Хочется сказать жизни и судьбе огромное спасибо. И Паше огромное спасибо за то, что родился в этот день, за то, что мы встретились, прожили вместе супер яркую жизнь, даже несмотря на то, что разошлись. Если бы мне пришлось выбирать между «было» или нет — я бы выбрала «было», даже если бы знала, что все закончится разбитым сердцем. Все равно сказала бы: «Погнали!». Так что с днем рождения, бандит Павел. Наверное, хочу пожелать ему одного — быть счастливым. Пускай будет счастливым, пресчастливым во всем: в карьере, в работе, в личной жизни, во внутреннем балансе тоже», — говорила она во влоге «Прилучные будни».
Агата Муцениеце с бывшим мужем Напомним, что пара познакомилась на съемках сериала «Закрытая школа», где играла влюбленных. Экранные чувства быстро перетекли в настоящие и в 2011-м актеры тайно сыграли свадьбу. Вместе они прошли долгий путь к успеху, обзавелись двумя детьми, накопили приличное состояние. Впрочем, развод дал обоим мощный толчок в карьере. Павел остался востребованным как в кино, так и в театре, а Агата занялась блогерством. Она выпустила ряд шоу, а сейчас активно снимается в «Ледниковом периоде» Первого канала. Поклонники отмечают: Муцениеце только расцвела после расставания с мужем. Заметно похудела и наняла стилиста, чтобы блистать на красных дорожках.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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