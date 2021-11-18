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Академик Чубарьян рассказал о пробелах в российских учебниках по истории Великой Отечественной войны

Академик Чубарьян рассказал о пробелах в российских учебниках по истории Великой Отечественной войны

12:48  Автор: Никита Вятчанин



В учебных изданиях по истории для школ и вузов практически нет информации о преступлениях нацистов. На это указал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

«Я посмотрел наши ученики — там практически ничего нет по преступлениям, которые были совершены фашистами в ходе Великой Отечественной войны против людей. Есть только базовый приговор Нюрнбергского трибунала с обвинениями гитлеровских фашистов в преступлениях против человечества. При этом мирное население упоминается только в контексте его вовлечения в партизанскую войну. Но это далеко не так, тему необходимо расширить (в учебниках — прим. ред.)», — сказал он 18 ноября в ходе круглого стола в палате регионов на тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества».

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По разным оценкам, в годы Второй мировой войны гитлеровской Германией было уничтожено от 13 до 18 миллионов мирных граждан СССР.

Академик назвал четыре направления, по которым ведутся атаки на историю Великой Отечественной войны. Во-первых, это перекладывание ответственности за развязывание Второй мировой войны на СССР. Во-вторых, обвинения в агрессии против Польши в конце 30-х годов ХХ века. В-третьих, принижение вклада советских войск в Победу. И, наконец, отрицание роли советских воинов в освобождении Европы от фашизма.

«Мы должны сконцентрировать своё внимание именно на этих пунктах, — считает Александр Чубарьян. — Например, в учебниках истории должен быть определён список ключевых битв Второй мировой войны. Кроме того, большинство студентов ничего не знают о том, когда зародилась идеология нацизма. На мой взгляд, очень важно напомнить молодому поколению, что политика уничтожения народов была заложена в программных документах партии нацистов во главе с Гитлером».

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Также академик Чубарьян заявил о необходимости увеличения часов на преподавание истории в учебных заведениях. «Раньше все вузы страны должны были иметь два обязательных гуманитарных предмета — это история и философия. Сегодня это уже зависит от руководства конкретного вуза. Поэтому студенты у нас выпускаются из него с очень плохим знанием истории. И здесь нам надо усилить позиции, если мы хотим эффективно противодействовать попыткам умаления роли нашей страны в Победе над гитлеровским нацизмом», — уверен он.



#война #история


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По материалам: pnp.ru

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