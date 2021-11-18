Алена Аапина жестко обошлась с бывшим мужем

Певица Алена Апина заявила, что ей каждый день делают предложение выйти замуж. Артистка заявила, что она уже пять или даже шесть последних лет не замужем. О своем втором муже у нее остались не самые лучшие воспоминания. «Я уже забыла, как он выглядит. Господи, мне это неинтересно. Ребят, я такая счастливая, что такого счастья еще поискать надо. И все у меня хорошо» — говорит певица.Алена Апина Как отметила Апина, часто пресса писала, якобы муж «пропустил ее через мясорубку». «Да это я его пропустила через мясорубку! Мне каждый день замуж предлагают. Каждый день просыпаюсь и думаю: «Позовут или нет». И каждый день зовут!», — рассказала Алена в интервью «Собеседнику».