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Алтайский педуниверситет будет проводить совместные проекты с краевым театром кукол

Алтайский педуниверситет будет проводить совместные проекты с краевым театром кукол

Алтайский государственный педагогический университет и Алтайский государственный театр кукол «Сказка» подписали Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки, культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Студенты педуниверситета не только выступают помощниками театра. Первое большое совместное дело – это участие наших студентов в театрализованном шествии в день переезда «Сказки» в свой новый дом. Помимо этого они вовлечены в творческий и образовательный диалог с театром, что дает им дополнительные возможности для личностного, зрительского и профессионального роста», – отметила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

В документе говорится о совместной реализации различных тематических мероприятий, таких как создание дискуссионного клуба «Театр – жизнь: ребенок – педагог» и онлайн-площадки «Обсудим»? в социальных сетях, в рамках которой предполагается обсуждение театральных постановок кукольного театра «Сказка» в следующих форматах: «Педагоги – театру», «Педагоги – детям», «Педагоги – мамам, папам, бабушкам и дедушкам», «Педагоги дошкольного образования», «Педагоги школ», «Мое мнение (студенты)».

Кроме того, соглашение предполагает проведение совместных социальных и просветительских акций, а также организацию научно-практических семинаров, симпозиумов, конференций, круглых столов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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