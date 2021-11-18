Аналитики Avast спрогнозировали рост хакерских атак на владельцев биткоина

В 2022 году хакеры значительно усовершенствуют программы-вымогатели и будут проводить больше атак на криптовалютный рынок, в том числе используя вредоносное ПО для майнинга. Об этом заявили исследователи компании Avast, пишет ТАСС.

По словам экспертов, рост стоимости криптовалют продолжит привлекать внимание хакеров к индустрии.

«Так как киберпреступники всегда идут туда, где есть деньги и где они могут заработать, они продолжат распространять вредоносное ПО для самых разных махинаций с криптовалютами», — отметили в Avast.

Наиболее распространенными мобильными угрозами в следующем году, по прогнозам аналитиков, станут рекламное ПО и банковские трояны.

Из-за того, что рекламные приложения не всегда можно признать вредоносными, несмотря на их агрессивное поведение, они становится эффективным инструментом для киберпреступников.

Говоря о банковских троянах, исследователи предположили, что мошенники будут включать в них дополнительные функции, которые могут предоставить удаленный контроль над зараженными устройствами.

Злоумышленники по-прежнему будут нацелены на компании, чьи сотрудники работают удаленно из-за пандемийных ограничений. Эксперты Avast ожидают использование аудиодипфейков в фишинговых атаках. С их помощью злоумышленники могут имитировать руководителя или другого сотрудника, пытаясь получить доступ к конфиденциальным данным или к сети компании.

Напомним, по данным FinCEN, за первую половину 2021 года биржи и другие организации направили более 635 сообщений о подозрительных операциях, связанных с выплатой выкупа операторам вирусов-шифровальщиков. В них содержалась информация о транзакциях объемом $590 млн. Это на 30% выше, чем за весь 2020 год.

Согласно данным исследования Positive Technologies, в 2021 году российские компании стали чаще платить выкуп операторам вирусов-шифровальщиков.