Анастасия Стоцкая поделилась фото подросших детей

Звезда мюзиклов, певица Анастасия Стоцкая показала милые фото 10-летнего сына Саши и 4-летней дочери Веры. Знаменитая артистка Анастасия Стоцкая растит сына и дочь. Отец детей — бывший муж звезды, ресторатор Сергей Абгарян. Однако подписчики по-прежнему пристально рассматривают снимки Саши и Веры, ища сходство с певцом Филиппом Киркоровым. Артистка уже не участвует в спорах, которые периодически разгораются в Сети. И поклонники сами отстаивают правоту знаменитости, убеждая сомневающихся в абсурдности их высказываний.Дети Анастасии Стоцкой - Саша Абгарян и Вера Стоцкая «Мои❤️❤️»— лаконично подписала фото Анастасия Стоцкая. «Какова красота!😍😍 Настя, сейчас "знатоки" опять начнут писать, что они от @fkirkorov ! 😂😂», «Ничего общего с Киркоровым, а вот на папу очень похожи», «Такие лапочки😍красивые в маму🔥», «Чудесные братик и сестричка!😍», «На папу похожи», «Красавчики❤️», «Какие красивые и милые 🔥❤️»,«Мальчик - копия мамы😍», — пишут поклонники в Instagram.Дети Анастасии Стоцкой - Саша Абгарян и Вера Стоцкая Напомним, что родители Саши и Веры развелись 3 года назад. Певица тщательно скрывала разлад в семье. Артистка постепенно готовила сына к тому, что его папа больше не будет с ними жить. А дочь знаменитых родителей Вера была слишком маленькой, чтобы это осознавать. Анастасия Стоцкая рассказывала, что они пытались сохранить семью, но не вышло. Тогда певица сделала все возможное, чтобы их расставание не стало достоянием общественности. Отметим, экс-супруг звезды с сыном обычно встречается каждый день, поскольку возит Сашу на занятия. И с дочкой бизнесмен проводит много времени. Сергей Абгарян принимает активное участие в воспитании детей.