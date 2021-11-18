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Анджелина Джоли в образе total black посетила гала-вечер в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли в образе total black посетила гала-вечер в Лос-Анджелесе

Вчера 46-летняя Анджелина Джоли посетила ужин Guerlian в Лос-Анджелесе — актриса давно и успешно сотрудничает с французским брендом, поэтому стала почетной гостьей вечера.

Для выхода в свет звезда выбрала образ total black: пальто и длинное кружевное платье она дополнила туфлями на платформе и кожаным клатчем. Завершила образ актриса лаконичной цепочкой и кольцами.


Появилась на этой неделе Джоли и в своем инстаграме — актриса сделала редкую публикацию, которую посвятила экологическим проблемам в мире. Знаменитость рассказала о разрушительных последствиях вырубки лесов и отметила, что уже почти 20 лет борется за сохранность деревьев в Камбодже — родной стране ее сына Мэддокса. Архивный снимок с сыном Джоли тоже опубликовала в посте.


Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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