Анджелина Джоли в образе total black посетила гала-вечер в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Вчера 46-летняя Анджелина Джоли посетила ужин Guerlian в Лос-Анджелесе — актриса давно и успешно сотрудничает с французским брендом, поэтому стала почетной гостьей вечера.

Для выхода в свет звезда выбрала образ total black: пальто и длинное кружевное платье она дополнила туфлями на платформе и кожаным клатчем. Завершила образ актриса лаконичной цепочкой и кольцами.





Появилась на этой неделе Джоли и в своем инстаграме — актриса сделала редкую публикацию, которую посвятила экологическим проблемам в мире. Знаменитость рассказала о разрушительных последствиях вырубки лесов и отметила, что уже почти 20 лет борется за сохранность деревьев в Камбодже — родной стране ее сына Мэддокса. Архивный снимок с сыном Джоли тоже опубликовала в посте.





Анджелина Джоли с сыном МэддоксомМариана Панкина