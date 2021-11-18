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Avalanche обновил исторический максимум на отметках выше $110

Avalanche обновил исторический максимум на отметках выше $110


Вечером 17 ноября нативный токен блокчейна Avalanche обновил исторический максимум на отметках выше $110, несмотря на общерыночную коррекцию. За последние сутки цена AVAX выросла почти на 10%, за неделю — на 24%, согласно CoinGecko. 


На момент написания актив торгуется вблизи $106. Его рыночная капитализация превышает $23,28 млрд.


Часовой график AVAX/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Поскольку токены AAVE используются для оплаты сетевых сборов и задействованы в механизме консенсуса, их цена растет вместе с популярностью децентрализованных приложений на базе этой блокчейн-платформы. За последние 30 дней объем заблокированных средств (TVL) в ее смарт-контрактах увеличился на 61%, достигнув $11,1 млрд.


TVL экосистемы Avalanche. Данные: DeFi Llama.

Взрывной рост показателя произошел после интеграции с лендинговой платформой Aave. Владельцы активов стандарта ERC-20 получили возможность перенести их в блокчейн Avalanche, воспользовавшись кроссчейн-мостом. На Aave приходится 29% средств, заблокированных в смарт-контрактах протокола. 


На базе Avalanche также работает популярная децентрализованная биржа (DEX) Trader Joe — ее TVL в ноябре превысил $2 млрд. Согласно CoinGecko, по суточному объему торгов платформа обошла таких игроков, как Uniswap v2, Sushiswap и Curve Finance. Последняя также поддерживает обмен в этом блокчейне. 


16 ноября глава стоящей за развитием Avalanche компании Ava Labs Эмин Гюн Сирер сообщил о заключении партнерства с аудиторской компанией «большой четверки» Deloitte. 



В рамках сотрудничества стороны запустят облачную платформу Close As You Go, ориентированную на помощь пострадавшим в ходе стихийных бедствий. С помощью базирующегося на блокчейне Avalanche сервиса государственные и местные органы власти в США смогут «продемонстрировать право» на получение финансирования от FEMA.


Сооснователь Avalanche Кевин Секники отметил, что на фоне роста цены AVAX некоторые ярые сторонники проекта стали негативно отзываться о других продуктах. Он призвал их не делать этого. Специалиста поддержал Гюн Сирер.



«Пожалуйста, не будьте максималистами Avalanche. Давайте всегда оставаться непредвзятыми, добрыми и научно-ориентированными — благодаря этому мы оказались здесь», — написал глава Ava Labs.


Напомним, в ноябре Avalanche Foundation объявила о запуске фонда на более чем $200 млн для ускорения разработки, роста и поддержки инноваций в экосистеме публичного блокчейна Avalanche.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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