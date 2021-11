Avalanche обновил исторический максимум на отметках выше $110

Вечером 17 ноября нативный токен блокчейна Avalanche обновил исторический максимум на отметках выше $110, несмотря на общерыночную коррекцию. За последние сутки цена AVAX выросла почти на 10%, за неделю — на 24%, согласно CoinGecko.

На момент написания актив торгуется вблизи $106. Его рыночная капитализация превышает $23,28 млрд.

Часовой график AVAX/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Поскольку токены AAVE используются для оплаты сетевых сборов и задействованы в механизме консенсуса, их цена растет вместе с популярностью децентрализованных приложений на базе этой блокчейн-платформы. За последние 30 дней объем заблокированных средств (TVL) в ее смарт-контрактах увеличился на 61%, достигнув $11,1 млрд.

TVL экосистемы Avalanche. Данные: DeFi Llama.

Взрывной рост показателя произошел после интеграции с лендинговой платформой Aave. Владельцы активов стандарта ERC-20 получили возможность перенести их в блокчейн Avalanche, воспользовавшись кроссчейн-мостом. На Aave приходится 29% средств, заблокированных в смарт-контрактах протокола.

На базе Avalanche также работает популярная децентрализованная биржа (DEX) Trader Joe — ее TVL в ноябре превысил $2 млрд. Согласно CoinGecko, по суточному объему торгов платформа обошла таких игроков, как Uniswap v2, Sushiswap и Curve Finance. Последняя также поддерживает обмен в этом блокчейне.

16 ноября глава стоящей за развитием Avalanche компании Ava Labs Эмин Гюн Сирер сообщил о заключении партнерства с аудиторской компанией «большой четверки» Deloitte.

1/ Ava Labs is thrilled to announce its partnership with @Deloitte to build more efficient disaster relief platforms using the Avalanche blockchain.



This effort combines the speed, resilience and adaptability of Avalanche, and Deloitte's Fortune 100 enterprise knowledge. 🧵⬇️ — Emin Gün Sirer🔺 (@el33th4xor) November 16, 2021

В рамках сотрудничества стороны запустят облачную платформу Close As You Go, ориентированную на помощь пострадавшим в ходе стихийных бедствий. С помощью базирующегося на блокчейне Avalanche сервиса государственные и местные органы власти в США смогут «продемонстрировать право» на получение финансирования от FEMA.

Сооснователь Avalanche Кевин Секники отметил, что на фоне роста цены AVAX некоторые ярые сторонники проекта стали негативно отзываться о других продуктах. Он призвал их не делать этого. Специалиста поддержал Гюн Сирер.

Please don't be an Avalanche maxi. Let's always be open-minded, kind, and scientifically driven -- that's what got us here. https://t.co/Mtzrt3oSvV — Emin Gün Sirer🔺 (@el33th4xor) November 17, 2021

«Пожалуйста, не будьте максималистами Avalanche. Давайте всегда оставаться непредвзятыми, добрыми и научно-ориентированными — благодаря этому мы оказались здесь», — написал глава Ava Labs.

Напомним, в ноябре Avalanche Foundation объявила о запуске фонда на более чем $200 млн для ускорения разработки, роста и поддержки инноваций в экосистеме публичного блокчейна Avalanche.