Байкальский банк Сбербанка запустил телепроект о людях и профессиях Сбера

Десять лучших сотрудников Байкальского банка, ярких представителей профессий современного Сбера, стали героями телевизионного спецпроекта. С 16 ноября на областном телеканале АИСТ стартовал показ цикла видеороликов «Работа, которой горжусь». Проект приурочен к 180-летию Сбербанка и рассказывает об особенностях банковской работы, о ценностях большого коллектива, сообщает пресс-служба СберБанка.

Среди героев спецпроекта — Наталья Куликова, специалист Кассового центра. Подразделение, в котором она работает, в структуре Байкальского банка Сбербанка ежедневно, в режиме 24/7, занимается приемом, сортировкой, комплектацией денежной наличности. Через руки Натальи и ее коллег, в буквальном смысле, ежедневно проходят от 200 до 300 килограммов бумажных банкнот, до 230 килограммов монет.

Наталья Куликова:

— Я горжусь своей работой, ведь от нее многое зависит — не пропустить фальшивую купюру, оперативно принять наличные средства, отсортировать их, и также оперативно подготовить к отправке. Работа кассового центра не останавливается ни на минуту, она важна для оперативной загрузки банкоматов, для своевременности работы с коммерческими структурами и предприятиями. Это огромная система денежного оборота, и на нашем участке требуется предельная концентрация внимания и ответственность.

Герои еще одного ролика проекта «Работа, которой горжусь» — семейная династия в Байкальском банке Сбербанка. Отец — Владимир Валерьевич Буевич, работает в Сбере не один десяток лет, сын Александр Буевич — девять лет. И оба уверены — в банке особая атмосфера, здесь интересно работать, интересно раскрывать свои способности, таланты и профессиональные навыки.

Зрители проекта увидят в телеэфире регионального канала АИСТ и молодого специалиста Сбербанка, и инкассатора, и сотрудника Ипотечной фабрики, специалиста Музея банковского дела, менеджеров банка, работающих в офисах и на маршрутах встреч с корпоративными клиентами и обычными жителями Иркутска.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

— В коллективе нашего банка, на четырех территориях — в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Якутии, сегодня работает более восьми тысяч человек. И каждый — высококвалифицированный специалист своего дела, со всей ответственностью относящийся к своей работе. История СберБанка прошла большой 180-летний путь, и все эти годы именно люди, наши сотрудники делали эту историю. Вот почему наш юбилейный специальный телепроект мы решили посвятить нашим сотрудникам, ярким представителям современного банковского дела. Многие подробности жители регионов увидят впервые, тем интереснее будет знакомство с людьми, которые гордятся своей работой.



Ролики спецпроекта «Сбербанку-180. Работа, которой горжусь» в эфире ТК АИСТ будут транслироваться до 25 ноября 2021 г., посмотреть их можно также на сайте телекомпании.



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