Bitdeer Джихана Ву станет публичной компанией через слияние со SPAC

Провайдер майнинговых услуг Bitdeer объявил о слиянии со SPAC-компанией Blue Safari Group Acquisition Corp. Акции объединенной фирмы под названием Bitdeer Technologies Group будут торговаться на NASDAQ.

