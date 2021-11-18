Bitso использует решения Circle для создания платежного коридора между США и Мексикой

Крупнейшая криптовалютная биржа Латинской Америки Bitso интегрирует решения компании Circle для запуска платежного коридора между США и Мексикой. Инициатива позволит компаниям и частным лицам осуществлять трансграничные транзакции с использованием стейблкоина USD Coin (USDC).

Global economic prosperity is a key part of Circle's mission. We’re excited to support @Bitso and help offer a more seamless cross-border exchange for individuals and small businesses between the U.S. and Mexico 👇https://t.co/HPRKTzqplQ — Circle (@circlepay) November 18, 2021

В рамках программы Bitso Shift Circle предоставит биткоин-бирже доступ к платежной инфраструктуре через свои API. Стороны полагают, что инициатива повысит безопасность и эффективность трансграничных переводов, снизив комиссионные расходы контрагентов и сократив время доставки платежей.

Пользователи смогут осуществлять депозиты и снятия средств с помощью внутренних электронных переводов, совершать платежи из США или Мексики, а также мгновенно конвертировать мексиканские песо в стейблкоины «по конкурентным рыночным ценам».

По данным Всемирного банка, в 2020 году объем денежных переводов между США и Мексикой вырос почти на 10% и достиг практически $43 млрд. В Штатах проживает много мексиканских экспатов, которые регулярно отправляют деньги на родину. Однако долларовые счета по-прежнему недоступны многим жителям страны.

«Это огромная возможность для Circle и USDC — стать частью крупнейшего в мире обменного коридора между США и Мексикой. Мы рады присоединиться к инициативе Bitso Shift, демонстрирующей, как технология блокчейн может вывести на рынок масштабируемые, эффективные и рентабельные решения», — заявил генеральный директор Circle Джереми Аллэйр.

Согласно пресс-релизу, переводы через Bitso Shift обрабатываются в течение 48 часов. В цепочке доставки платежей участвуют «полностью регулируемые учреждения». Стороны не установили ограничений на объем единичных транзакций.

Возможно, Circle стремится занять нишу компании Ripple, которая еще в 2020 году обрабатывала до 10% переводов между США и Мексикой. В марте 2021 года глава последней Брэд Гарлингхаус отметил, что конфликт с SEC препятствует внедрению инноваций в Штатах.

Напомним, в мае Bitso привлекла $250 млн в рамках раунда финансирования Серии C. Инвесторы оценили компанию в $2,2 млрд.