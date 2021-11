Bitso использует решения Circle для создания платежного коридора между США и Мексикой

Крупнейшая криптовалютная биржа Латинской Америки Bitso интегрирует решения компании Circle для запуска платежного коридора между США и Мексикой. Инициатива позволит компаниям и частным лицам осуществлять трансграничные транзакции с использованием стейблкоина USD Coin (USDC).

Global economic prosperity is a key part of Circle's mission. We’re excited to support @Bitso and help offer a more seamless cross-border exchange for individuals and small businesses between the U.S. and Mexico 👇https://t.co/HPRKTzqplQ