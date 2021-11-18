Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Bitso использует решения Circle для создания платежного коридора между США и Мексикой

Bitso использует решения Circle для создания платежного коридора между США и Мексикой

Bitso использует решения Circle для создания платежного коридора между США и Мексикой


Крупнейшая криптовалютная биржа Латинской Америки Bitso интегрирует решения компании Circle для запуска платежного коридора между США и Мексикой. Инициатива позволит компаниям и частным лицам осуществлять трансграничные транзакции с использованием стейблкоина USD Coin (USDC).



В рамках программы Bitso Shift Circle предоставит биткоин-бирже доступ к платежной инфраструктуре через свои API. Стороны полагают, что инициатива повысит безопасность и эффективность трансграничных переводов, снизив комиссионные расходы контрагентов и сократив время доставки платежей.


Пользователи смогут осуществлять депозиты и снятия средств с помощью внутренних электронных переводов, совершать платежи из США или Мексики, а также мгновенно конвертировать мексиканские песо в стейблкоины «по конкурентным рыночным ценам».


По данным Всемирного банка, в 2020 году объем денежных переводов между США и Мексикой вырос почти на 10% и достиг практически $43 млрд. В Штатах проживает много мексиканских экспатов, которые регулярно отправляют деньги на родину. Однако долларовые счета по-прежнему недоступны многим жителям страны. 


«Это огромная возможность для Circle и USDC — стать частью крупнейшего в мире обменного коридора между США и Мексикой. Мы рады присоединиться к инициативе Bitso Shift, демонстрирующей, как технология блокчейн может вывести на рынок масштабируемые, эффективные и рентабельные решения», — заявил генеральный директор Circle Джереми Аллэйр.


Согласно пресс-релизу, переводы через Bitso Shift обрабатываются в течение 48 часов. В цепочке доставки платежей участвуют «полностью регулируемые учреждения». Стороны не установили ограничений на объем единичных транзакций.


Возможно, Circle стремится занять нишу компании Ripple, которая еще в 2020 году обрабатывала до 10% переводов между США и Мексикой. В марте 2021 года глава последней Брэд Гарлингхаус отметил, что конфликт с SEC препятствует внедрению инноваций в Штатах.


Напомним, в мае Bitso привлекла $250 млн в рамках раунда финансирования Серии C. Инвесторы оценили компанию в $2,2 млрд.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Лариса Долина рассказала о сексе с известным певцом
Лариса Долина рассказала о сексе с известным певцом
Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
Анастасия Стоцкая поделилась фото подросших детей
Анастасия Стоцкая поделилась фото подросших детей
Агата Муцениеце хотела бы вернуться к Павлу Прилучному
Агата Муцениеце хотела бы вернуться к Павлу Прилучному
Внучка Александра Маслякова удивила взрослым видом
Внучка Александра Маслякова удивила взрослым видом
Фото счастливой и здоровой Анастасии Заворотнюк опубликовал Стас Садальский
Фото счастливой и здоровой Анастасии Заворотнюк опубликовал Стас
В ЦБ Индии уточнили сроки пилотного запуска CBDC
В ЦБ Индии уточнили сроки пилотного запуска CBDC
Bitdeer Джихана Ву станет публичной компанией через слияние со SPAC
Bitdeer Джихана Ву станет публичной компанией через слияние со SPAC
Polygon представил решение для масштабирования Ethereum на базе ZK-Rollups
Polygon представил решение для масштабирования Ethereum на базе
В РФ выросло число мошенничеств с запуском фейковых криптовалют
В РФ выросло число мошенничеств с запуском фейковых криптовалют
Завершился первый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Acala
Завершился первый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Acala
Bitso использует решения Circle для создания платежного коридора между США и Мексикой
Bitso использует решения Circle для создания платежного коридора

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной разработки
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от удаленки в будущем
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов

Еще по теме

Circle запустила нацеленную на женщин и меньшинства инициативу с USDC
Circle запустит стейблкоин в японской иене
Circle запустила фонд для инвестиций в «привлекательные» криптопроекты
В Circle поддержали регулирование эмитентов стейблкоинов как банков