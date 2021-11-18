Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от удаленки в будущем

Вадим Карасев

Более четверти (27%) российских компаний хотели бы полностью отказаться от удаленного формата работы при нормализации эпидемиологической ситуации в России. 48% руководителей намереваются вернуть после этого людей в офисы, следует из опроса сервиса "Работа.ру".

19% работодателей проголосовали за гибридный формат работы, такая же доля компаний выступила за сохранение системы, действующей в настоящее время (например, в столице 30% штата обязаны работать дистанционно до конца февраля). Только 7% респондентов готовы оставить на удаленке более 50% работников.

Сейчас примерно в 45% российских фирм работают из дома менее 10% сотрудников, в 30% — от 10% до 30%, и лишь в 13% организаций более 75% сотрудников трудятся вне офиса. При этом 72% россиян предпочитают именно такой формат работы. Кроме того, 90% опрошенных могли бы сменить профессию, чтобы позволить себе удаленку.

Ранее Ruposters писал, что работодателям разрешили заключать трудовые контракты дистанционно.