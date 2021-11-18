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Британский врач раскрыл, как большие ягодицы способны продлить жизнь

Британский врач раскрыл, как большие ягодицы способны продлить жизнь

Сотрудник Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказал о пользе сочных ягодиц для здоровья, сообщает Lenta.ru.

По словам доктора Карана Раджа, расположенный в ягодично-бедренной области жир обладает способностью снижать риск и метаболических, и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает продолжительность жизни. 

Врач отметил, что подкожная жировая прослойка действует как губка в нижней части тела. Там она накапливает жирные кислоты, предотвращая их попадание во внутренние органы.


@dr.karanr Heavy duty #schoolwithdrkaran #learnontiktok #science ♬ Lofi - Domknowz

Заявление специалиста в TikTok завоевало популярность в Сети, набрав 54,4 тысячи лайков и 464,9 тысячи просмотров.

"Я счастлива. Покажу это своему парню", "Супер! Самая лучшая новость за сегодня", "О нет, значит, мне осталось недолго", "Наконец-то мой зад делает хоть что-то полезное", "Я буду жить вечно", — пишут пользователи Сети.

Как писал NEWSTES, ранее Леди Гага снялась в эротической фотосессии без лифчика и трусов.

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По материалам: uposters.ru

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