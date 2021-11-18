ЦБ предупредил о риске подорожания продуктов в 2022 году из-за неудачного урожая

В 2022 году цены на продовольствие в России могут существенно вырасти, как это уже произошло в текущем году. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова во время выступления на международном форуме Мосбиржи.

Кирилл Тремасов:

— Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году — посмотрите, что происходит с ценами на удобрение.

В ноябрьском докладе о денежно-кредитной политике ЦБ уже предсказывал рост продовольственной инфляции в первой половине 2022 года из-за неудачного сельскохозяйственного урожая. По данным Росстата, в октябре продовольственные товары подорожали на 10,89% в годовом выражении и на 2,17% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно выросла стоимость плодоовощной продукции (на 25,6% в годовом выражении и на 8,65% — в месячном).

В начале ноября правительство ввело временный лимит на экспорт азотных удобрений, чтобы не допустить дефицита внутри страны, а вместе с ним и повышения цен на продовольствие. Ожидается, что такие ограничения (не более 5,9 миллиона тонн, для азотных и не более 5,35 миллиона — для сложных азотосодержащих удобрений) позволят полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в период подготовки к весенней посевной кампании.

Годовая инфляция в России в октябре составила 8,13%, преодолев отметку 8% впервые за более чем пять лет. ЦБ ожидает инфляцию по итогам года в диапазоне 7,4-7,9% при целевом показателе в 4%, в 2022 году рост цен ожидается на уровне 4-4,5%. Чтобы сдержать темпы роста потребительских цен, 22 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 7,5% годовых. При этом регулятор не исключает возможность дальнейшего повышения ставки.