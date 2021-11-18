Число пользователей платформы «Сферум» превысило 2 миллиона человек

За месяц количество пользователей информационно-коммуникационной платформы «Сферум» выросло на 110% и превысило 2 млн человек, информирует Минпросвещения России.

«Сферум» является частью цифровой образовательной среды, которая создаётся Минпросвещения и Минцифры России.

«Увеличение количества пользователей платформы «Сферум» по всей стране позволит не только поддержать, но и усилить традиционное образование. Преподаватели и школьники из разных уголков России получают возможность больше общаться друг с другом, а родители, в свою очередь, могут более активно участвовать в жизни школы», – сказал директор Департамент цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

Платформа «Сферум» была запущена 31 марта 2021 года. Сейчас к ней подключены 100% школ в 15 пилотных регионах РФ (Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ), общее количество регионов, где активно используется платформа, достигло 35.

«В середине октября мы перешагнули отметку в один миллион пользователей, чем очень гордимся. А за минувший месяц к платформе присоединился ещё миллион человек. Это подтверждает, что мы на правильном пути и сервисы, которые мы предоставляем, актуальны. Мы получаем положительные отзывы от учителей и учеников, которые работают в «Сферуме». Так, например, мы отмечаем рост трафика нашего мессенджера – он вырос практически втрое. Если в середине октября чатами активно пользовались 280 тыс. школьников и учителей, то к середине ноября их количество превысило 750 тыс.», – отметил генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

С 25 октября по 8 ноября, когда в образовательном процессе ряд регионов использовали дистанционные технологии, платформой активно пользовался 1 млн 250 тысяч человек.

Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» – часть цифровой образовательной среды, которая создаётся Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации в целях реализации нацпроекта «Образование». Платформу разработало и запустило совместное предприятие VK и ПАО «Ростелеком» «Цифровое образование». Платформа «Сферум» призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Платформа «Сферум» основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте». Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф