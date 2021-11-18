Circle запустила нацеленную на женщин и меньшинства инициативу с USDC

Криптовалютая компания Circle представила инициативу, направленную на вовлечение в цифровые финансы общественных групп, зачастую остающихся за бортом традиционной финансовой системы США.

https://twitter.com/jerallaire/status/1460972726907244544?s=20

Согласно заявлению, Circle Impact включит четыре основных направления:

распределение части фиатного обеспечения стейблкоина USD Coin (USDC) среди принадлежащих этническим меньшинствам депозитных учреждений и местных банков, с долгосрочной перспективой довести объем этих средств до "миллиардов долларов";

запуск на краудфандинговой платформе SeedInvest компании программы по финансированию стартапов, возглавляемых женщинами и представителями меньшинств;

активизацию работы по повышению грамотности в области цифровых финансов в сотрудничестве с колледжами и университетами, исторически обслуживающими чернокожих;

создание группы, которая займется стимулированием государственно-частных партнерств для внедрения платежей с использованием USDC.

Напомним, ранее компания запустила венчурный фонд Circle Ventures для поддержки на ранних стадиях проектов в сфере блокчейна и криптовалют.