Дени Байсаров анонсировал секретную вечеринку в Москве с входными билетами по 15 тысяч рублей

Вадим Карасев

23-летний сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова Дени анонсировал тайную вечеринку в Москве, организатором которой он выступает, — Temple Of Hedonism Secret Immersive Ball ("Храм гедонизма, иммерсивный бал"). По стопам своих звездных мамы и бабушки Дени, который учился в Лондоне, не пошел и занялся бизнесом в сфере организации мероприятий.





Дени Байсаров и Кристина Орбакайте

Вечеринка, которую Байсаров назвал "самым загадочным и таинственным мероприятием осени", пройдет в Особняке Леман в Москве недалеко от Патриарших прудов, где нередко можно встретить представителей московской элиты. Программа мероприятия звучит интригующе: гостям Байсаров пообещал "бал с иммерсивными спектаклями, тайные комнаты с мистическими обитателями особняка и атмосферу тайных сообществ". В общем, как говорится, очень интересно, но ничего не понятно.





Алла Пугачева с дочерью Лизой и сыном Гарри, Никита Пресняков, Кристина Орбакайте и Дени Байсаров

Стандартный билет на мероприятие, где объявлен дресс-код black tie, стоит 15 тысяч рублей, ВИП-билет — 30 тысяч рублей.

У Дени ценник для новичка, мягко говоря, удивляет. Аналоги пускают за пять тысяч,— отмечает телеграм-канал "Только никому".

Сам Байсаров тоже на балу появится — сейчас он активно к нему готовится и продумывает образ.





Я уверен, что все гости превзойдут наши ожидания,

— написал Дени.

Кто чьи ожидания должен превзойти, до конца не ясно. Байсаров ставит на гостей. Однако, учитывая круглую сумму за билет, как раз гости должны рассчитывать, что шоу превзойдет их ожидания.

Дени следует учесть опыт запуска секс-вечеринок Sanctum в России: заплатив за вход больше десятки, наш человек ждет все удовольствия мира под ключ и обижается, если кто-то, например, прямо с порога ему не дает. Так что надо все учесть до мелочей, Дени,

— пишет телеграм-канал "Антиглянец".





Мариана Панкина