Денис Матросов откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой

Актер Денис Матросов заявил, что экс-супруга настроила детей против него. От романа с Людмилой Татаровой с артистом есть сыновья Юрий и Владимир. С наследниками актер не общается и никак не участвует в их жизни. Артист подробно рассказал, почему все так сложилось. По словам 48-летнего Дениса Матросова, Людмила Татарова всячески препятствовала его общению с детьми. Актер искал встречи с сыновьями, однако экс-избранница не разрешала мальчикам видеться с отцом. «Много лет детей настраивали против меня. В какой-то момент я плюнул, остановился в этой борьбе. Сейчас мы не общаемся. Бывшая сказала: «Умоляю просто уйди, есть мужчина, которого они называют папой». Не знаю, насколько это правильно, но дети выросли достойными людьми. Классные парни!» — заявил Матросов в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».Денис Матросов Денис обижен на Людмилу, поэтому решил раскрыть все семейные тайны. «Она отдавала детей в детский дом, хотя это была пятидневка, даже не видела их по выходным. Я молчал, а вся страна в 2010 году ей сочувствовала. Молчал об этом 20 лет. Сейчас сыновьям 21 год, и они могут себе позволить все услышать», — добавил артист. У Матросова также есть 11-летний сын Иван от брака с Марией Куликовой. Артисты развелись в 2015-м, но ради наследника сохранили дружеские отношения. «Я бы хотел всем пожелать так разойтись, — говорил актер в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — Знаете, надо меньше слушать друзей и подруг. Они накручивали Марию, говорили ей, что сотрут меня в порошок. Одна подруга Маши написала про меня выдуманную статью, в которой говорилось, что я с 2005 года изменял жене с актрисой Ириной Калининой! Это была сумасшедшая история, ведь муж Иры в то время делал у Марии в доме камин!» После разрыва с Марией Денис женился на женщине по имени Ольга. В 2016-м она родила звезде кино сына Федора.