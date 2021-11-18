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Депутаты Заксобрания предлагают защитить детей от новой формы токсикомании

Депутаты Заксобрания предлагают защитить детей от новой формы токсикомании

В Иркутской области обсуждается законопроект, ограничивающий розничную продажу сжиженного газа несовершеннолетним. Документ принят на сессии Законодательного собрания в первом чтении.

Автор инициативы — депутат Галина Кудрявцева, рассказала, что в регионе распространяется новая форма токсикомании — «сниффинг» (вдыхание бытового газа). Данное явление распространено среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет, поскольку газ в баллонах легкодоступен – его можно купить практически в любом торговом объекте. Сжиженный углеводородный газ применяется для заправки зажигалок, для работы портативных туристских газовых плит и других товаров хозяйственно-бытового назначения, которые находятся в свободном обращении.

Серьёзность проблемы подтвердила Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. В 2021 году зарегистрировано шесть летальных случаев среди детей по причине вдыхания газа.

Галина Кудрявцева отметила, что Иркутская область не единственный регион, где это явление принимает угрожающий характер. Недавно такой законопроект поддержали депутаты Краснодарского края. Уже приняты и действуют региональные законы в Магаданской области, Забайкальском крае, Саратовской области, Камчатском крае, Приморском крае, Ростовской области и других регионах.

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По материалам: irk

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