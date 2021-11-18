Депутаты Заксобрания приняли закон о ежегодной индексации социальных выплат

17 ноября на сессии Законодательного Собрания Иркутской области во втором и окончательном чтении принят проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области в связи совершенствованием положений об индексации социальных выплат», сообщает пресс-служба

областного парламента. Авторами законодательной инициативы стали депутаты Кузьма Алдаров, Александр Гаськов, Ирина Синцова и Артем Лобков.

По словам председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, необходимость принятия закона связана с изменением Конституции Российской Федерации, в частности, введением нормы об обязательной индексации социальных выплат, а также поручениями Президента страны. Поправки необходимо внести в 27 областных законов, которые регламентируют 31 меру социальной поддержки. Сумма индексации на 2022 год составит 54 млн. рублей, и эти средства уже предусмотрены в проекте бюджета Иркутской области на будущий год.

В первом и окончательном чтении депутаты рассмотрели проект закона "О внесении изменений в закон Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области». Документ предусматривает приведение норм регионального закона в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. В федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» внесены изменения по полномочиям контрольных органов власти и организаций в сфере отдыха и оздоровления детей субъекта федерации. Кроме того, на правительство субъекта РФ возложены полномочия по утверждению положения о региональном госконтроле и надзоре за достоверностью и актуальностью полноты сведений об организациях, которые содержатся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей.

Приведения в соответствие с федеральным законодательством потребовал региональный закон «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области». Как следовало из выступления руководителя службы по тарифам Иркутской области Александра Халиулина, предлагаемые изменения касаются контрольных полномочий в сфере ценообразования на лекарственные средства. В федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» внесены изменения в части уточнения видов контроля, проводимых органами исполнительной власти субъекта РФ и возложение полномочий по утверждению «Положения о региональном государственном контроле и надзоре за применением цен на лекарственные препараты и включенные в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных средств». Также корректируется терминология. Изменения в региональный закон были приняты в первом чтении. Предельный срок внесения поправок ко второму чтению – 6 декабря.