Девушка открыла глаза и удивила весь интернет, ведь такой цвет глаз еще никто не видел
Молодая американка, смогла удивить весь мир своей необычной внешностью. Ведь многие, кто первый раз видят девушку, не верят, что у неё действительно фиолетовые глаза.
У Mackenzie Strong еще с самого рождения диагностировали альбинизм. Этот недуг влияет не только на цвет кожи и волос, но и способен изменить цвет глаз.
Также стоит отметить, что при подобном заболевании человек очень восприимчив к ультрафиолету.
После своей первой публикации, девушка за считаные дни стала популярной. Более 400 000 человек постоянно следят за жизнью необычной американки. Mackenzie не ожидала подобной реакции интернет-сообщества, ведь она просто зарегистрировалась в социальной сети, чтобы общаться со своими друзьями.
Как призналась сама американка, она была в недоумении после того, как её первый ролик собрал за несколько часов более 20 000 просмотров, ведь он был только для её знакомых.
Вскоре она стала снимать короткие видео, в которых рассказывала в шуточной форме о своей болезни.
@kenzi.strong
♬ original sound — abigail
Американка старается не обращать внимание на злобных интернет-троллей, ведь многие из них пытаются постоянно её оскорбить. Но среди миллионной аудитории, большинство людей поддерживают необычную внешность девушки и советуют ей не стыдиться себя.
@kenzi.strong
#greenscreen♬ original sound — Mackenzie