Disciples: Liberation теперь доступна на Xbox с полной русской локализацией





Издательство Kalypso Media сегодня выпустило полностью локализованную версию игры Disciples: Liberation. Сам проект вышел еще несколько недель назад, но до релиза разработчики отмечали, что русская локализация появится чуть позже. Теперь она доступна, в том числе в версиях игры для Xbox One и Xbox Series X | S. При этом локализация доступна полная — текст, интерфейс, звук.

На приставках Xbox One и Xbox Series X | S игра Disciples: Liberation доступна в двух версиях — стандартная — за $49,99 и Deluxe за $59,99 (включает в себя дополнительные внутриигровые ресурсы).

Disciples: Liberation

Disciples: Освобождение — это история в жанре «тёмное фэнтези»; мрачная стратегия-RPG с пошаговыми сражениями. Освободите земли Невендаара и откройте бесчисленные тайны этого тщательно проработанного мира, в котором каждое решение имеет последствия, а неверный шаг может обернуться трагедией.

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Игра Disciples: Liberation получила не самые высокие оценки от критиков — ее рейтинг на Opencritic сейчас составляет 74 балла из 100 на основе 15 рецензий.

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