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Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов

Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Футболист Дмитрий Тарасов ответил на пикантные вопросы.   В конце октября Анастасия Костенко подарила мужу долгожданного сына. Супруги также воспитывают двух дочерей и признаются: на этом останавливаться не собираются. Ведь футболист всегда мечтал о большой семье, которая у него не получилась с другими женами. Сейчас звездная семья сконцентрирована на заботе о младенце, который родился всего две недели назад. Впрочем, 34-летний Тарасов успевает активно общаться с подписчиками и отвечать на их вопросы. Так, например, он признался, что уже подумывает о зачатии еще одного ребенка. «Серьезно ли мы планируем малыша? Конечно!» — согласилась Костенко. Дмитрий был откровенен и в отношении пикантных тем. Пользователи спросили, сколько раз в день супруги предаются любовным утехам. «Сейчас сексом заниматься нельзя, но вообще-то он каждый день», — улыбается спортсмен.
Дмитрий Тарасов со своей возлюбленной Футболист также отметил, что полностью готов к очередной беременности Анастасии, даже несмотря на недосып. «Не буду лукавить, появление третьего ребенка — это непросто. Но самое главное — терпение, любовь. А то, что вы не высыпаетесь, так это на определенный период, так что ничего страшного», — уверяет Тарасов. Напомним, что сын стал четвертым ребенком спортсмена. У него также есть 12-летняя дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко. Долгое время между бывшими супругами был конфликт из-за алиментов. Дмитрий боролся за уменьшение суммы выплат, что ухудшило его отношения с дочерью. К счастью, сейчас родственники наладили контакт. В последнее время Ангелина часто бывает в доме отца и общается с сестренками. «Я вам хочу сказать одно — сколько бы ни было разногласий между взрослыми, от этого не должны страдать дети. Мы прошли через многое и только учимся выстраивать отношения все вместе. Это сложный процесс, но мы справимся самостоятельно», — говорил Дмитрий.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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