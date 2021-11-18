Долгожданное обновление Minecraft Caves & Cliffs: Part 2 выйдет в конце ноября





Студия Mojang сообщила дату выхода второй части дополнения Caves & Cliffs для игры Minecraft. Ее релиз состоится 30 ноября, для версий игры Java и Bedrock, сразу на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

Обновление Minecraft Caves & Cliffs было представлено еще в 2020 году, и тогда студия Mojang обещала в обновлении новые типы пещер, новые виды блоков, новых мобов, новые предметы и многое другое. Выйти обновление Caves & Cliffs должно было летом этого года, но студия Mojang приняла решение разделить его выход на две части из-за технических проблем. Более амбициозные моменты обновления были оставлены именно на вторую часть, которая выйдет 30 ноября.

Вторая часть обновления Caves & Cliffs не будет включать некоторые из деталей, которые были анонсированы в целом для этого апдейта. К примеру, от археологии решили отказаться, но Mojang отмечает, что это временное решение и ее реализуют в игре, когда это будет возможно сделать наилучшим образом.

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