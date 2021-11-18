"Должна быть в тюрьме": Бритни Спирс призвала посадить свою "набожную мать"

Вадим Карасев

39-летняя Бритни Спирс недавно наконец смогла избавиться от опеки отца, продолжавшейся целых 13 лет. После этого в инстаграме звезда призналась, что желает посадить свою мать в тюрьму, сообщает Lenta.ru.

На своей странице в инстаграме Бритни Спирс резко высказалась о своей матери Линн Спирс, призвав наказать всех родственников, ответственных за ее печально известное опекунство.

"Честно говоря, я до сих пор каждый день просыпаюсь и удивляюсь тому, как моя семья и опекуны смогли сделать это со мной. Это деморализует и унижает меня. Я даже не говорю обо всех плохих вещах, которые они сделали со мной, — за это они должны быть в тюрьме. Да, включая мою набожную мать", — отметила поп-звезда.

Бритни Спирс до этого уже публиковала на своей странице гневный пост, посвященный своей матери, которую певица обвинила в том, что из-за женщины ее опекуном на протяжении 13 лет был отец Джейми Спирс.



"Я заново родилась, я улыбаюсь, потому что вы наконец ушли из моей жизни и позволили мне жить самостоятельно. Мой отец стал моим опекуном 13 лет назад, но люди не знают, что это моя мать подкинула ему идею. Никто не вернет мне эти годы. Она тайно испортила мне жизнь. Так что забирай свои "Я не понимаю, в чем дело" и вали *****, ты прекрасно знаешь, что ты сделала. Отец не такой умный, чтобы додуматься до всего этого. Но сегодня я улыбаюсь, ведь я начала новую главу своей жизни", — написала звезда. Впоследствии пост Бритни Спирс был удален.



Американский суд отстранил отца поп-звезды от опеки над певицей. Как отмечает BBC, судья Бренда Пенни отметила, что продолжавшаяся 13 лет история привела к нездоровой ситуации, и заявила о немедленном вступлении в силу судебного решения в интересах Бритни Спирс.

Обязанности временного опекуна будет продолжать исполнять менеджер Бритни Спирс Джоди Монтгомери, контролирующий ее здоровье и личную жизнь.

Контроль финансов суд передал бухгалтеру Джону Цабелю. Как отмечается, до конца года состоится заседание, посвященное полному прекращению опеки.



Бритни лично не участвовала в данном заседании суда. Ее отец Джейми Спирс дистанционно подключился к суду, однако не брал слова.



Как писал NEWSTES, ранее Бритни Спирс снялась без лифчика и трусов. Звезда показала себя совершенно голой после освобождения от опеки отца.