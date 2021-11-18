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Дополнительное образование формирует среду для развития талантов детей

Дополнительное образование формирует среду для развития талантов детей

За год Министерство просвещения дало возможность школьникам из всех регионов страны проявить себя в 700 мероприятиях в сфере дополнительного образования федерального уровня. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Ольга Колударова.
 
Она уточнила, что с 2021 года Министерство просвещения формирует единый календарный план мероприятий для дополнительного образования детей. Это позволяет учреждениям ориентироваться на него и выбирать те, которые наиболее полно подходят для их специализации.

«Мы создаем единую воспитательную палитру событий в сфере дополнительного образования для всей страны и рекомендуем детям принимать участие в различных мероприятиях. Именно возможность выбрать мероприятия в соответствии с талантами ребенка позволяет построить траекторию индивидуального развития для каждого школьника. На сегодня у нас собрана база из 200 тысяч достижений детей, и вся наша работа направлена на то, чтобы она расширялась и в ней появлялись сведения и о раскрытии способностей детей», – прокомментировала Ольга Колударова.

Как отмечает эксперт, система дополнительного образования особенно активно развивается последние пять лет. Ежегодно в субъекты Федерации поступает более 6 млрд  рублей, благодаря которым создается инфраструктура для разностороннего развития школьников. Так, сейчас работают 135 «Кванториумов», 70 мобильных технопарков, 48 центров по работе с одаренными детьми.

«Сейчас система дополнительного образования детей в России охватывает более 15,5 миллиона школьников, и мы продолжаем активно вовлекать их в эту деятельность. До 2024 года планируем открыть центры по работе с одаренными детьми в каждом регионе», – информировала эксперт.

Особое внимание Ольга Колударова обратила на важность профессионального конкурса для педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который в этом году проводится уже в 17 раз.

«Конкурс выявляет ярких специалистов, дает бесценный опыт, который мы «складываем» в нашу педагогическую «копилку» и потом часто обращаемся к ней. А педагогов-победителей вовлекаем в различные мероприятия, каждое из которых улучшает систему дополнительного образования», – резюмировала Ольга Колударова.
# Общество
По материалам: edu.ru

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