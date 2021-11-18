Дополнительное образование формирует среду для развития талантов детей
За год Министерство просвещения дало возможность школьникам из всех регионов страны проявить себя в 700 мероприятиях в сфере дополнительного образования федерального уровня. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Ольга Колударова.
Она уточнила, что с 2021 года Министерство просвещения формирует единый календарный план мероприятий для дополнительного образования детей. Это позволяет учреждениям ориентироваться на него и выбирать те, которые наиболее полно подходят для их специализации.
Как отмечает эксперт, система дополнительного образования особенно активно развивается последние пять лет. Ежегодно в субъекты Федерации поступает более 6 млрд рублей, благодаря которым создается инфраструктура для разностороннего развития школьников. Так, сейчас работают 135 «Кванториумов», 70 мобильных технопарков, 48 центров по работе с одаренными детьми.
Особое внимание Ольга Колударова обратила на важность профессионального конкурса для педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который в этом году проводится уже в 17 раз.