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Екатерина Стриженова рассказала об успехах 20-летней дочери

Екатерина Стриженова рассказала об успехах 20-летней дочери
Телеведущая Екатерина Стриженова поделилась семейным кадром с Бала Татлер и похвасталась успехами младшей дочери. Известная телеведущая, актриса Екатерина Стриженова — дважды мама. Младшая дочь знаменитости учится в МГУ на социологическом факультете. Однако Александра пробует свои силы и в других профессиях. Сейчас девушка проходит стажировку в известном журнале о моде, светской жизни «Tatler». Екатерина и Александр Стриженовы очень гордятся своей младшей дочерью. Отметим, звездная семья присутствовала на юбилейном Балу Tatler. Александра Стриженова на балу предстала в новом образе. Девушка сменила цвет волос и стала блондинкой. Телеведущая и ее дочь выбрали для бала наряды, созданные Викторией Андрияновой – сестрой Екатерины Стриженовой.
Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью Сашей и внуком Петей «Пандемия прервала традицию, но спустя два года в Доме Пашкова 10-й Юбилейный Бал «Tatler» состоялся! Александра впервые стала частью команды @tatler_russia - ее взяли на стажировку в журнал, а Петя Петрович впервые вышел в свет!»— похвасталась Екатерина Стриженова и добавила, что «участие и присутствие возможно было только при наличии QR-кода». Кстати, внук телеведущих рассмешил гостей светского мероприятия. 3-летний Петя расхаживал по паркету под звуки оркестра и даже танцевал с балеринами. Мальчик чувствовал себя свободно. Никто из родных не пытался его остановить. Внук знаменитой пары был в хорошем настроении и хотел поделиться своей радостью с окружающими. Малышу удалось зарядить позитивом гостей.
Екатерина Стриженова с мужем, дочерью и внуком и Филипп Киркоров с детьми Отметим, семья Екатерины и Александра Стриженовых для многих является примером. Супруги уже больше 30 лет счастливы в браке. В 1988 году у звездной пары родилась старшая дочь Анастасия. Девушка в 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. В 2018 году у них появился на свет сын, которого назвали в честь отца.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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