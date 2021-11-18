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ФАС планирует штрафовать банки за ненадлежащую рекламу

ФАС планирует штрафовать банки за ненадлежащую рекламу

18:16  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ФАС



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль на рынке рекламы финансовых услуг и планирует штрафовать нарушителей. Об этом говорится в сообщении службы по итогам совещания ведомства с представителями банков.

Так, по словам заместителя руководителя ФАС Карины Таукеновой, более 18 процентов всех нарушений закона о рекламе происходит при рекламе финансовых услуг. Не снижается и количество обращений граждан, связанных с недостоверной рекламой.

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В рекламных кампаниях финансовых организаций встречается неполная информация, вводящая потребителей в заблуждение. Кроме того, банки размещают важную информацию таким образом, чтобы потребитель не смог сделать осознанный выбор. Например, привлекательная информация о кредитных условиях приводится крупным шрифтом, а другие условия, в частности, о меняющейся годовой процентной ставке указывается мелким шрифтом.

В антимонопольном ведомстве ссылаются на пояснения Пленума Высшего Арбитражного Суда: если потребитель не воспринимает информацию из-за мелкого шрифта или неудобного формата размещения, то такая информация признается отсутствующей.

Набиуллина предложила повысить штрафы за недобросовестное кредитование


В этой связи в ФАС считают возможным  назначать нарушителям административные штрафы в размере близком к максимальной предусмотренной законом мере. Штраф за рекламу, содержащую хотя бы одно условие, влияющее на стоимость займа, без указания всех остальных условий, составляет для юридических лиц от 300 до 800 тысяч рублей.

Ведомство подготовит соответствующее поручение своим территориальным управлениям, отмечается в сообщении ФАС.


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Ранее, в четверг, выступая в Госдуме, глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила повысить штрафы за недобросовестное кредитование граждан. По ее словам, необеспеченное потребительское кредитование растёт быстро, и часто банки заманивают людей низкими ставками, ниже инфляции. При этом люди часто «жестоко обманываются», отметила Набиуллина. Ставки в банке в итоге оказываются выше — это делается или через дополнительное соглашение к договору, или за счёт дополнительных навязанных опций, скрытых комиссий.



#банки #кредиты


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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