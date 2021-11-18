Fidelity получила одобрение на работу в Канаде в качестве биткоин-кастодиана

IIROC одобрила Fidelity Investments запуск ориентированной на институционалов торговой и кастодиальной платформы для биткоина. Этот шаг позволит управляющей компании запустить ETF на базе первой криптовалюты.

Fidelity уже подала соответствующую заявку.

«Спрос на инвестиции в цифровые активы активно растет, и институциональные инвесторы ищут регулируемый сервис для доступа к этому классу активов», — заявил Скотт Маккензи, президент Fidelity Clearing Canada.

Запускаемая фирмой платформа станет первой подобного рода в Канаде. Одобренные местными регуляторами биткоин-ETF используют возможности зарегистрированных в США кастодианов.

Ранее в Fidelity спрогнозировали рост биткоина до $100 000 к 2023 году.

В сентябре представители компании на встрече с чиновниками из SEC представили аргументы в пользу одобрения спотового биткоин-ETF.

Напомним, в феврале Канада первой в мире одобрила биржевой фонд на базе первой криптовалюты. В апреле регуляторы страны дали разрешение на запуск подобных продуктов на базе Ethereum.



