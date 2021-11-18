Фил Спенсер реагирует на ситуацию с Activision – Xbox переоценивает отношения с издательством





Портал Bloomberg сообщает, что руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер разослал сотрудникам игрового направления Microsoft электронное письмо, в котором заявил про свою обеспокоенность ситуацией с Activision Blizzard.

В письме говорится, что он и другие руководители Xbox «встревожены и глубоко обеспокоены ужасными событиями и действиями», которые сейчас происходят вокруг Activision Blizzard. В том же письме утверждается, что Xbox «оценивает все аспекты отношений с Activision Blizzard и вносит в них корректировки». Руководитель Xbox Фил Спенсер вместе с тем отмечает, что поведению (которое описали в расследовании The Wall Street Journal) «нет места в игровой индустрии».

Напомним, что в последние дни вокруг Activision Blizzard разгорелся скандал из-за материала, который утверждает, что генеральный директор компании Бобби Котик поощрял сексистские методы работы, домогательства и сам вел себя неподобающе с сотрудниками. После этого появились сообщения, что группа акционеров (владеющая небольшой частью акцию) призывают Котика уйти в отставку, а около офисов Blizzard проходят митинги сотрудников. Далее сотни сотрудников Activision Blizzard подписали петицию, призывающую отстранить генерального директора Бобби Котика.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан также недавно прокомментировал ситуацию, отметив, что он «разочарован и откровенно ошеломлен» происходящим.