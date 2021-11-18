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Фото счастливой и здоровой Анастасии Заворотнюк опубликовал Стас Садальский

Фото счастливой и здоровой Анастасии Заворотнюк опубликовал Стас Садальский
Актер Станислав Садальский поделился фото с актрисой Анастасией Заворотнюк с совместных съемок незадолго но начала ее болезни. Анастасия Заворотнюк вот уже почти три года борется с раком мозга. Актриса не выходит в свет и живет затворницей. Каждое новое фото со звездой сериала «Моя прекрасная няня», которое становится достоянием общественности, производит фурор. Так произошло и на этот раз. Анастасия Заворотнюк предстала в дерзком образе рядом с супругом Петром Чернышевым на редких фотографиях. Снимки опубликовал в блоге Станислав Садальский. Как оказалось, в прокат скоро выйдет фильм с Заворотнюк, производство которого создатели откладывали на несколько лет. На кадрах Анастасия выглядит счастливой и цветущей.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев, Стас Садальский и другие «Только что озвучивал фильм, на котором, казалось, давно поставили крест. «Семейка Триллера»! Смешная история о терьере по кличке Триллер, который проглотил чудотворную капсулу и обрел способность читать человеческие мысли. А я играл сумасшедшего профессора-гения, создавшего эту волшебную таблетку…» — написал Стас. Он вспомнил, что во время съемок картины все работали сутки напролет. «Было недоснято всего полчаса, но работа остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет… а вернуть прошлое, сами знаете… Нельзя! Но случилось чудо. На помощь пришла анимация, и все недоснятое дорисовали волшебники-мультипликаторы», — поведал Садальский. Отметим, за последние годы фанаты «прекрасной няни» смирились с тем, что вряд ли скоро увидят свою любимицу. Борьба с глиобластомой не дает Анастасии сил для публичных появлений. Никто, кроме врачей и родных, не видит актрису. Режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что она сильно поправилась, скрывает лицо за черными очками, а на голове носит платок после химиотерапии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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