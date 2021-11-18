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Гарик Мартиросян рассказал, как он ужасно выглядел, выступая на сцене

Гарик Мартиросян рассказал, как он ужасно выглядел, выступая на сцене
Шоумен Гарик Мартиросян прошелся по стилю Павла Воли. Артист в шоу «День со звездой» раскритиковал стиль своего коллеги Павла Воли образца 2008 года. Также он нелестно высказался и о своем стиле в одежде тех лет. «Мне все время кажется, что мое лучшее выступление еще впереди. Как я ужасно одет. Неужели в 2008 году была такая уродливая мода? Да, я так выглядел. Какой ужас», рассказал Гарик Мартиросян.
Гарик Мартиросян Как отметил Мартиросян, очень ему не по душе и образ Павла Воли тех лет. «А Воля как выглядел. Вот этот набалдашник и вот здесь написано: «Секс». Понимаешь, человек так выходил на сцену. Мне жутко неловко от наших старых записей», — заявил Гарик Мартиросян. Напомним, что Гарик Мартиросян много лет выступал в шоу «Камеди Клаб». несколько лет назад он покинул проект.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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