Гендиректор МХАТа: "Бузова должна была платить нам за то, что выходит на сцену"

Вадим Карасев

МХАТ им. М. Горького накануне решил отменить спектакль с Ольгой Бузовой, который был запланирован на 2 ноября. Новый гендиректор театра Владимир Кехман откровенно высказался о звезде "Дома-2".

Кехман высказался о причинах отмены постановки с Ольгой Бузовой, которая играла в спектакле под названием "Чудесный грузин", посвященном молодому Иосифу Сталину.



Я сделал простую вещь — за два дня до спектакля посмотрел продажи: 225 билетов на 445 тысяч рублей. Ну зачем это?

До этого 35-летняя звезда "Дома-2" намекнула, что ей так и не выплатили гонорары, сообщает НТВ. "Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", — рассказала Бузова. Владимир Кехман прокомментировал слова звезды.

Теперь она предъявляет театру какие-то деньги, а я считаю, что это она должна была платить нам за то, что выходит на сцену. Бояков дал всем своим покровителям в Москве слово, что Бузовой больше не будет, и в очередной раз обманул. Когда я увидел, что ее поставили в состав 2 ноября, решение принял мгновенно.

Кехман назвал "Чудесного грузина" "бездарным спектаклем". "Мы уже расстались не только со спектаклем, но и с режиссером, который его поставил. Бузова на этом фоне, говорят, была не очень плохой — но она не нужна на этой сцене. Миллионы ее подписчиков никак не конвертировались в наших зрителей", — отметил гендиректор театра в интервью "Фонтанке".

По словам популярной певицы, это лето началось с того, что ей пришлось защищать себя и МХАТ от хейтеров.

Сейчас пришло время мне защищаться от лжи руководства театра МХАТ и рассказывать правду вам. Мы очень долго ждали, когда нам дадут дату! И вот, ура! Наконец-то у всех актеров, а их в постановке “Чудесный Грузин” аж 30 (а над самим спектаклем работало более 70 сотрудников), нашлось время, и мы выбрали 2 ноября! С внесением в афишу все тянули и тянули, и вот за неделю до показа наконец-то билеты появились в продаже! Без рекламы их скупили за считаные дни... Но новое руководство МХАТа это не устроило! И господин Кехман дал задание снять спектакль “Чудесный Грузин” и выдать новость, что отмена связана с плохой покупкой билетов на Бузову.

Звезда заявила в инстаграме, что такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры.



"Тут же все СМИ подхватили лживую информацию и начали пестрить неправдоподобными заголовками!!!! То есть снова виновата только Бузова? Где-то я это уже слышала... И вообще, что значит плохие продажи? Если билетов уже не было в кассах... Доказательство и скрины того, что билетов нет, в моих сторис! Мои слова не #Водица, у меня все запротоколировано. Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Если это ЛОЖЬ. Чтобы очернить меня??? И приподнять себя... Ну этот вариант делают многие в шоу-бизнесе, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство", — написала звезда "Дома-2".



Как писал NEWSTES, ранее Поплавская раскритиковала Бузову, сравнив ее с обезьяной.