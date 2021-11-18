Глава Роспотребнадзора Анна Попова: правительство обсуждает введение QR-кодов по уровню антител

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Вопрос о QR-кодах по уровню антител обсуждается на площадке правительства России, надо найти оптимальный вариант решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она добавила, что это решение «должно быть очень взвешенным».

Анна Попова:

— По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти оптимальный, приемлемый вариант ее решения.

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на Роспотребнадзор, ученые еще не установили уровень антител к коронавирусу, достаточный для защиты от заболевания. Ни в одной стране мира документы об иммунном статусе на основе такой информации пока не выдаются.