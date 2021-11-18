Hunt: Showdown получает крупное обновление 1.7 с улучшениями для Xbox Series X | S





Студия Crytek выпускает крупное обновление игры Hunt: Showdown, которое включает в себя массу интересного. Исправлены некоторые проблемы, добавлены новые функции и игра получает 60 FPS на консолях нового поколения – Xbox Series X | S и Playstation 5. Обновление уже доступно на PC, а в ближайшее время оно выйдет на приставках.

Вот что разработчики пишут на Reddit о консольной версии обновления 1.7 для Hunt: Showdown:

Мы хотели бы сообщить, что с обновлением 1.7 снимем ограничение на 30 кадров в секунду для Xbox Series X | S и Playstation 5. Это позволит тем из вас, кто пользуется консолями новейшего поколения, играть в Hunt со скоростью до 60 кадров в секунду. Команда всегда работает над улучшением игрового процесса для как можно большего количества игроков. В обновлении 1.7 появилось множество важных функций, таких как функция поддержки повторного подключения и настраиваемые загрузки. Итак, мы сочли, что это идеальное время, чтобы добавить в этот список еще один давний запрос сообщества. В новом году мы будем работать над улучшением консолей предыдущего поколения. Нашим следующим шагом будет обеспечение стабильных 30 кадров в секунду для всех наших игроков на Xbox One и Playstation 4.

Полный список изменений с обновлением 1.7 в игре Hunt: Showdown можно прочитать в Steam на русском языке.

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