Изменились правила регистрации безработных

Тема: Постановления правительства

01:17 Автор: Марина Третьякова

Россияне смогут встать на учёт в службе занятости с помощью трёх онлайн-сервисов: федерального и регионального порталов госуслуг, а также сайта «Работа в России». Постановление Правительства, утвердившее новые правила регистрации безработных, вступает в силу 18 ноября.

Напомним, в июле этого года был принят закон о реформе служб занятости. В числе прочего он предполагает перевод в электронный формат большинства услуг этих учреждений. Взаимодействовать с гражданами они могут через порталы госуслуг, а также Единую цифровую платформу занятости, которая базируется на сайте «Работа в России». Подбор подходящих вакансий будет вестись автоматически.

С помощью службы занятости россияне могут, как найти работу, так и получить статус безработных и оформить пособие. Первая услуга оказывается экстерриториально, вторая — по месту жительства.

В заявлении о регистрации гражданам нужно указать данные о себе, в том числе уровень квалификации и стаж работы. Другие данные чиновники узнают сами по каналам межведомственного взаимодействия. Это сведения из трудовой книжки, о месте жительства, страховых взносах по последнему месту работы и другие.

Законы, вступающие в силу с 18 ноября

Лично придётся представлять только иностранные свидетельства о браке, а также дипломы об образовании в российских военных вузах и любых зарубежных. Также гражданин вправе приложить документы об освобождении из тюрьмы, о статусе беженца, об увольнении с военной службы, об отнесении к льготной категории и другие.

Отмечается также, что у россиян сохраняется возможность прийти в центр занятости лично.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

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