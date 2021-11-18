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Изменились правила регистрации безработных

Изменились правила регистрации безработных

Тема: Постановления правительства


01:17  Автор: Марина Третьякова



Россияне смогут встать на учёт в службе занятости с помощью трёх онлайн-сервисов: федерального и регионального порталов госуслуг, а также сайта «Работа в России». Постановление Правительства, утвердившее новые правила регистрации безработных, вступает в силу 18 ноября.

Напомним, в июле этого года был принят закон о реформе служб занятости. В числе прочего он предполагает перевод в электронный формат большинства услуг этих учреждений. Взаимодействовать с гражданами они могут через порталы госуслуг, а также Единую цифровую платформу занятости, которая базируется на сайте «Работа в России». Подбор подходящих вакансий будет вестись автоматически.

С помощью службы занятости россияне могут, как найти работу, так и получить статус безработных и оформить пособие. Первая услуга оказывается экстерриториально, вторая — по месту жительства.

В заявлении о регистрации гражданам нужно указать данные о себе, в том числе уровень квалификации и стаж работы. Другие данные чиновники узнают сами по каналам межведомственного взаимодействия. Это сведения из трудовой книжки, о месте жительства, страховых взносах по последнему месту работы и другие.

Законы, вступающие в силу с 18 ноября


Лично придётся представлять только иностранные свидетельства о браке, а также дипломы об образовании в российских военных вузах и любых зарубежных. Также гражданин вправе приложить документы об освобождении из тюрьмы, о статусе беженца, об увольнении с военной службы, об отнесении к льготной категории и другие.

Отмечается также, что у россиян сохраняется возможность прийти в центр занятости лично.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#работа #безработица


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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