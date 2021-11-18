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Якутия и Приморье расширяют межрегиональное сотрудничество

Якутия и Приморье расширяют межрегиональное сотрудничество

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, первый вице-губернатор Правительства Приморского края Вера Щербина и глава Славянского городского поселения Максим Бренчагов подписали соглашение о строительстве республиканского круглогодичного детского лагеря у Славянского залива в Приморье. Это позволит увеличить количество мест для отдыха и оздоровления детей, проживающих в Якутии, у моря. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха (Якутия).

«У Якутии и Приморья давно налажены связи по организации детского летнего отдыха. Мы каждое лето направляем наших детей во всероссийский лагерь «Океан» во Владивостоке по квотам. Теперь мы начинаем работу по строительству собственного лагеря, чтобы не быть ограниченными в квотах и направлять как можно больше детей на море круглый год», – отметил Андрей Тарасенко.

Он отметил, что открытие этим летом прямого железнодорожного сообщения между Якутском и Владивостоком стало стимулом для расширения взаимодействия между регионами.

«Мы очень рады, что появится еще одна точка оздоровления детей у нас в Приморском крае», – сказала Вера Щербина.

Ранее власти Приморья поддержали инициативу Якутии о строительстве круглогодичного детского лагеря на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района.

Основой взаимодействия Якутии и Приморья является соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, подписанное в 2013 году. В настоящее время налажены связи между субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере образования, а также в области подготовки кадров,газовой промышленности и транспорта.

# Общество
По материалам: edu.ru

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