Эти 2 игры уже доступны по подписке Game Pass





Подписка Xbox Game Pass сегодня, 18 ноября, должна пополниться 4 новыми играми — Exo One, Fae Tactics, My Friend Pedro, Undungeon. Все эти проекты должны стать доступны по подписке на Xbox, в облачном сервисе xCloud и на PC.

К текущему моменту, к подписке присоединились уже 2 проекта из этого списка — подписчики сервиса могут начать в них играть. Другие две игры следует ожидать в Game Pass сегодня вечером, сразу после их релиза.

Прямо сейчас игрокам в Game Pass доступны следующие игры по Game Pass.

Fae Tactics

Fae Tactics

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В Fae Tactics следуйте за юной волшебницей по имени Пион в ее путешествии по яркому миру, полному тайн и опасностей. Призывайте союзников, произносите заклинания и дружите с разношерстной командой персонажей, когда вы погружаетесь в нарастающие конфликты между человеком и магическими существами, известными как феи.

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My Friend Pedro

My Friend Pedro

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My Friend Pedro — это жестокая смесь дружбы, фантазии и стремления уничтожить всех на своем пути по приказу разумного банана. Стратегическое…

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My Friend Pedro Win10

Ощутите полный контроль над своим телом и обоими оружиями и окунитесь в поток разрушения.

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