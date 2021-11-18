Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 18-22 ноября
Сегодня Microsoft объявила список игр, которые будут доступны бесплатно на приставках Xbox One и Xbox Series X | S в ближайшие выходные в рамках акции Free Play Days. Сыграть можно будет в следующие 3 проекта: Hunt: Showdown, NBA 2K22 (у игры две версии – для Xbox One и для Xbox Series X | S) и The Crew 2.
В рамках акции Free Play Days игроки получают доступ к версиям игр, которые не ограничены по количеству доступного контента. Единственное ограничение – время, играть в них можно будет до вечера 22 ноября. Если после этого вы захотите продолжить играть в указанные проекты, их можно купить со скидкой и перенести весь прогресс.
Не забудьте, что на этих выходных также бесплатно доступна многопользовательская часть игры Call of Duty: Vanguard, но не в рамках акции Free Play Days.
Hunt: Showdown
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Hunt: Showdown
Свирепые кошмарные монстры скитаются по болотам Луизианы. Вы член группы прожженных наемников, которым поручили избавить мир от их леденящег…
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NBA 2K22
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NBA 2K22 для Xbox One
МИР БАСКЕТБОЛА
NBA 2K22 подарит вам целую вселенную баскетбола. ИГРАЙТЕ на настоящих площадках NBA и WNBA против реальных команд и игроков….
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NBA 2K22 для Xbox Series X|S
МИР БАСКЕТБОЛА
NBA 2K22 подарит вам целую вселенную баскетбола. ИГРАЙТЕ на настоящих площадках NBA и WNBA против реальных команд и игроков….
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The Crew® 2
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The Crew® 2
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ ИЗ 30 МИЛЛИОНОВ ИГРОКОВ!
Станьте новой звездой Motornation благодаря MOTORFLIX. Сыграйте главную роль в их с…
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