Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 18-22 ноября





Сегодня Microsoft объявила список игр, которые будут доступны бесплатно на приставках Xbox One и Xbox Series X | S в ближайшие выходные в рамках акции Free Play Days. Сыграть можно будет в следующие 3 проекта: Hunt: Showdown, NBA 2K22 (у игры две версии – для Xbox One и для Xbox Series X | S) и The Crew 2.

В рамках акции Free Play Days игроки получают доступ к версиям игр, которые не ограничены по количеству доступного контента. Единственное ограничение – время, играть в них можно будет до вечера 22 ноября. Если после этого вы захотите продолжить играть в указанные проекты, их можно купить со скидкой и перенести весь прогресс.

Не забудьте, что на этих выходных также бесплатно доступна многопользовательская часть игры Call of Duty: Vanguard, но не в рамках акции Free Play Days.

Hunt: Showdown

Свирепые кошмарные монстры скитаются по болотам Луизианы. Вы член группы прожженных наемников, которым поручили избавить мир от их леденящег…

NBA 2K22

МИР БАСКЕТБОЛА

NBA 2K22 подарит вам целую вселенную баскетбола. ИГРАЙТЕ на настоящих площадках NBA и WNBA против реальных команд и игроков….

NBA 2K22 для Xbox Series X|S

NBA 2K22 подарит вам целую вселенную баскетбола. ИГРАЙТЕ на настоящих площадках NBA и WNBA против реальных команд и игроков….

The Crew® 2

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ ИЗ 30 МИЛЛИОНОВ ИГРОКОВ!

Станьте новой звездой Motornation благодаря MOTORFLIX. Сыграйте главную роль в их с…

